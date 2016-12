Teröre karşı, Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, 22 Aralık Perşembe günü "Yıldızlar Karması" adı altında bir dayanışma maçı yapacak. Beşiktaş Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak "Yıldızlar Karması" dayanışma maçından elde edilecek tüm gelir şehit ailelerine bağışlanacak.







Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ortak basın toplantısı düzenledi.







YILDIRIM DEMİRÖREN: HER TAKIMDAN 1 YERLİ, 1 YABANCI



"Perşembe günü 'devlet millet el ele' sloganıyla her takımımızdan 1 yabancı 1 yerli oyuncunun dahil olacağı temsili bir maç oynanacak. Perşembe günkü maçın gelirleri şehit ailelerine gidecek."







FATİH TERİM: TERÖRE İNAT DAHA ÇOK BİRLİK VE BERABERLİK



"Hepimiz bilinçli bir şekilde bu acıyı sırtlayıp elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Yiten evlatları geri getiremeyiz. Fakat, emanetlerini koruyup kollamak vazifemizdir. Şehitlerimizin emanetlerini korumalıyız. Bu caniliği yapanları bu caniliğin yanında olanların yarattıklarında boğulmalarını diliyorum. Perşembe yapacağımız organizasyonla bu vatanı korumak için şehit olan insanlarımızın ailelerine destek vermek vermek istiyoruz. Teröre inat daha çok birlik ve beraberlik, daha çok sevgi için buradayız. Perşembe günü 'devlet-millet el ele' sloganıyla her takımımızdan 1 yabancı 1 yerli oyuncu alınarak maç yapılacak. İstanbul'da olan kulüplerimizden biraz fazla alabiliriz. Oyuncuların oynama sürelerini çok kısa tutacağız, risk olmaması için. Cüneyt Çakır ve onun hakem triosu bizlerle birlikte olacak. Yurtdışında oynayan oyuncularımız Arda'lar Burak'lar Hakan'lar hepsi eğer imkanları varsa gelebilirler buradan davet ediyorum. Maçın hakemi de Cüneyt Çakır olacak. Acaba başkanlarla, oyuncularla, sanatçılarla 8-10 mikrofon koyup İstiklal Marşı'nı beraber söylesek mi diye bir fikrimiz var. Belki gelecek sene mutlulukla ilgili bir konuda tekrar bir araya gelip bu maçı geleneksel hale getiririz."







GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: ŞİMDİDEN 13.5 MİLYON TL TOPLADIK



"Futbolcularımız Edin Visca ve Epureanu, milli formayla sahaya çıkmak istiyorlar. Böyle bir talep geldi. Edin Visca dediğiniz oyuncu 7 yıldır bizde. O da buraya bir aidiyet hissediyor ve Ay-Yıldız altında oynamak istiyor."







"Bu organizasyon yaraları sarar mı? Sarmaz. Ama 'biz de buradayız' demek istiyoruz. Şu ana kadar 13.5 milyon TL topladık."







