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futbol camiası boğaçhan için seferber oldu

FUTBOL CAMİASI BOĞAÇHAN İÇİN SEFERBER OLDU

Futbolcu Emrehan Ceylan'ın aylardır kanserle mücadele ettiği oğlu Boğaçhan için futbol camiası seferber oldu. Futbolcular, Ceylan ailesi için yardım çağrısında bulundu

Tarih : 27 Mart 2017, 16:01
Puan Ver : Futbol Camiası Boğaçhan İçin Seferber Oldu(7/10)7


Altay, Karşıyaka ve Sivasspor gibi birçok kulüpte forma giyen kaleci Emrehan Ceylan'ın 1 yaşındaki oğlu Boğaçhan için futbol dünyası seferber oldu. Aylardır kanser tedavisi gören ve birçok tedaviyi atlatarak hayata tutunmayı başaran minik Boğaçhan için yardım kampanyası başlatıldı.



 



kaynak:sabah








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