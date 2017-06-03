

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, hem kendisinin hem de Başkan Fikret Orman'ın teknik direktör Şenol Güneş'le aile dostu olduğunu söyledi. Çebi, "Güneş'le iki Trabzonlu olarak babadan kalma bir dostluğumuz var. Şenol hocam ile camiamızın dokusu da uyuştu. Jübilesini yaptığı kulüp olarak Beşiktaş'la ve Beşiktaşlılar ile her zaman özel bir bağı var" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı için "Futbolun patronu" ifadesini kullanan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:







BANA DEMİR VE İNŞAATI SORUYOR



"50 yılını futbola vermiş ve başarılı olmuş deneyimli bir teknik adamdan bahsediyoruz. Futbol demek Şenol Güneş demek. Futbol sohbeti yaptığımız oluyor ama biz buluşmalarımızda genelde ekonomi, siyaset, sanat ve Trabzon'la ilgili de konuşuyoruz. Eski dostlar arkadaşlıklar.... Ekonomiye çok meraklı ve ilgili. Demir, inşaat o konularda sorular sorar. Entelektüel birikimi kadar iş hayatının dinamiklerine de yakın biri. Şenol Güneş, titiz ve çalışkan, mükemmeliyetçi bir insan. Bazen tesisi arıyorum. Hoca 08.30'da işbaşı yapmış. Tesislerde çok mesai harcıyor. Bu kadar iş disiplini olan başka bir teknik adam var mıdır, bilmiyorum. Şenol Güneş boşuna olunmuyor."







kaynak:sabah