FUTBOL SEVERLERE BÜYÜK MÜJDE! MİNİ DÜNYA KUPASI GELİYOR
FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki yılda bir 8 uluslararası takımın katılacağı mini bir Dünya Kupası düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. Turnuvanın değerinin 25 milyar doları bulması bekleniyor.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, her iki yılda bir 8 uluslarası takımın katılacağı mini Dünya Kupası düzenlenmesi önerisini ortaya attı.
FIFA'nın planına göre; "Final 8" olarak adlandırılan turnuva gelecek 12 yıllık süreçte 25 milyar dolarlık bir değere kavuşabilir. Turnuvanın uluslararası futbolu yeniden canlandırmak için iddialı bir planın parçası olan küresel bir Uluslar Ligi müsabakasının doruk noktası olması bekleniyor.
25 MİLYAR DOLAR HARCANACAK
Reuters kaynaklarına göre, Infantino, kimliği belirsiz bir yatırımcı grubunun, 2021 yılından başlayarak her Ekim veya Kasım ayları arasında gerçekleşecek olan turnuva haklarını güvence altına almak için 25 milyar dolar harcamayı teklif ettiğini belirtti.
Bu projenin hayata geçmesi halinde şu anda Dünya Kupası'ndan önceki yılda düzenlenen Konfederasyon Kupası kaldırılacak.
Kaynak: haberinburada
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