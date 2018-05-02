FUTBOL TERÖRÜ BİTMEK BİLMİYOR! HAKEMİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Etiyopya'yadaki Birinci lig karşılaşmasında hakem verdiği tartışmalı kararın ardından futbolcular tarafından dövüldü.
Orduyla bağlantılı Savuma Gücü takımı ve Welwalo Adigrat Üniversitesi ekibi arasındaki maç 1-1 devam ederken, hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmetti ve Savunma Gücü takımı lehine gol kararı verdi.
ANTRENÖR TARAFINDAN YUMRUKLANDI
Karara sinirlenen Welwalo Adigrat oyuncuları hakemi kovalamaya başladı ve hakem takımın antrenörlerinden biri tarafından yumruklandı.
Antrenör takımdan kovulurken, Etiyopya Futbol Federasyonu ligdeki tüm karşılaşmaları tatil etti.
Devlet televizyonu ETV'nin yayımladığı görüntülerde, hakem köşe gönderiyle kendisini savunmaya çalıştığı görülüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Askeri Uçak Düştü, Dumanlar Gökyüzünü Kapladı!
- Unesco Listesine Girmişti! Şenlikler Öncesi Otellerde Boş Yer Kalmadı
- Macron'dan Avustralya First Lady'sine İlginç Övgü: Lezzetli
- Komşuyla Yeni Kriz Kapıda! Kepçe Operatörü Sınırı Yıkıp Geçti
- Son Dakika! Ak Partili 316 Vekil Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin İmza Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
- Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
- Masraflarını Karşılayamayan Kız Öğrencileri İş Adamlarına Pazarlayan Yurt Müdürü Yakayı Ele Verdi
- Aldatılan Genç Kadın İntikam Almak İçin Çıktığı Yolda Seri Metrese Dönüştü
- Sosyal Medyada Daha Fazla Beğeni Almak İçin Kendini Trenin Altına Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar