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Futbol terörü bitmek bilmiyor! Hakemi tekme tokat dövdüler

FUTBOL TERÖRÜ BİTMEK BİLMİYOR! HAKEMİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Etiyopya'yadaki Birinci lig karşılaşmasında hakem verdiği tartışmalı kararın ardından futbolcular tarafından dövüldü.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 21:40
Puan Ver : Futbol Terörü Bitmek Bilmiyor! Hakemi Tekme Tokat Dövdüler(9/10)5

Orduyla bağlantılı Savuma Gücü takımı ve Welwalo Adigrat Üniversitesi ekibi arasındaki maç 1-1 devam ederken, hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmetti ve Savunma Gücü takımı lehine gol kararı verdi.

ANTRENÖR TARAFINDAN YUMRUKLANDI

Karara sinirlenen Welwalo Adigrat oyuncuları hakemi kovalamaya başladı ve hakem takımın antrenörlerinden biri tarafından yumruklandı.

Antrenör takımdan kovulurken, Etiyopya Futbol Federasyonu ligdeki tüm karşılaşmaları tatil etti.

Devlet televizyonu ETV'nin yayımladığı görüntülerde, hakem köşe gönderiyle kendisini savunmaya çalıştığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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