FUTBOLCU DÖVEN ŞANLIURFASPOR BAŞKANI'NA PFDK'DAN AĞIR CEZA
PFDK, kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim'e sürekli hak mahrumiyeti ve 180 bin TL para cezası verdi.
Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, kulüp sporcusu Mertcan Çam'a yönelik saldırısından dolayı 3 yıl 2 ay hak mahrumiyeti ve 180 bin TL para cezası aldı. Yetim'in cezası 3 yılı aştığı için sürekli hak mahrumiyeti cezası devreye girdi.
MERTCAN ÇAM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Emin Yetim'in darp ettiği iddia edilen futbolcu Mertcan Çam, Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek suç duyurusunda bulunmuştu.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
"ŞANLIURFASPOR Kulübü başkanı EMİN YETİM'in, kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddesi uyarınca 3 YIL 2 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 180.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 25/2. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK'ün kulüp sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 4/2. maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA MÜSRİ'nin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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