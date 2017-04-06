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futbolcu naki'ye terörden hapis cezası

FUTBOLCU NAKİ'YE TERÖRDEN HAPİS CEZASI

Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki'ye, "terör örgütü propagandası" yapmaktan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:27
Puan Ver : Futbolcu Naki'ye Terörden Hapis Cezası(6/10)3


Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin, beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan, Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Deniz Naki, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.



4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Naki ve avukatları hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Naki'nin cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.



Cezalandırılması yönündeki mütalaaya karşı savunma yapan Naki, önceki savunmalarını yineleyerek beraatini talep etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Futbolcu  Naki  Ye  Terörden  Hapis  Cezası    haber

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