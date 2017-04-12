Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

futbolcular rest çekti: ya tudor ya biz...

FUTBOLCULAR REST ÇEKTİ: YA TUDOR YA BİZ...

Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da futbolcular kazan kaldırdı. Milliyet'in haberine göre maçtan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve Lukas Podolski önderliğindeki gruba, Hakan Balta gibi son dönemde kesik yiyen isimler de destek verdi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:02
Puan Ver : Futbolcular Rest Çekti: Ya Tudor Ya Biz...(6/10)8


Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Galatasaray'da futbolcular kazan kaldırdı. Milliyet'in haberine göre maçtan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Wesley Sneijder, Nigel De Jong ve Lukas Podolski önderliğindeki gruba, Hakan Balta gibi son dönemde kesik yiyen isimler de destek verdi.



Önceki gece geç saatlere kadar süren zirvede, oyuncuların teknik direktör Igor Tudor'dan memnuniyetsizliklerini yüksek sesle dile getirdikleri belirlendi. Florya'daki buluşmada, taraftarın tepkisinin haklı ve yerinde olduğu üzerinde birleşen bu isimler, Tudor'un tercihlerini ise ciddi şekilde sorguladılar.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Futbolcular  Rest  Çekti  Ya  Tudor  Ya  Biz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER