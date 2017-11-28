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Futbolculara kızdı: Oynayın diye Şampiyonlar Ligi marşı mı çaldırayım

FUTBOLCULARA KIZDI: OYNAYIN DİYE ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞI MI ÇALDIRAYIM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcuların Avrupa'da farklı Süper Ligde farklı performans göstermesi nedeniyle "Her maçtan önce Şampiyonlar Ligi marşı mı çaldırayım?" dedi.

Tarih : 28 Kasım 2017, 11:10
Puan Ver : Futbolculara Kızdı: Oynayın Diye Şampiyonlar Ligi Marşı Mı Çaldırayım(5/10)1

Cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in tek hedefi; oyuncularının Porto, Leipzig veya Monaco maçlarındaki gibi mücadele etmesi. Siyah-beyazlı oyuncular, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları rakipleri karşısında ekstra motivasyona gerek duymuyor.

"HER MAÇTAN ÖNCE ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞI MI ÇALDIRAYIM?"

Sabah'ın haberine göre; sezon başından beri maç seçtikleri için eleştirilen oyuncularını savunmaktan yorulan Güneş'in, "Devler Ligi'ne gösterdiğiniz motivasyonu, Süper Lig'de yaşamak için her maçtan önce Şampiyonlar Ligi marşı mı çaldırayım?" sözleriyle uyarısını yaptığı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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