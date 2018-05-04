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Futbolcuya tekme atan hakeme ödül çıktı

FUTBOLCUYA TEKME ATAN HAKEME ÖDÜL ÇIKTI

Fransa Ligi hakemleri, futbolcuya tekme attığı gerekçesiyle 6 ay sahalardan men edilen hakeme sahip çıktı, oylama yaparak "yılın hakemi" seçti.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ödül Çıktı(9/10)5

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain'in deplasmanda Nantes'ı 1-0 yendiği maçın 90. dakikasında kendisine çarpan Nantes oyuncusu Diego Carlos'a düşerken tekme savuran, ardından oyuncuya ikinci sarı kartını göstererek oyundan atan hakem Tony Chapron yeniden gündemde.

6 AY CEZA ALMIŞTI

Fransa Futbol Federasyonu tarafından 6 ay men cezası verilen hakem Chapron, ESPN'de yer alan habere göre Fransa Ligue 1'de yılın hakemi ödülüne layık görüldü. Haberde Fransız hakemlerin 6 aylık ceza kararını protesto etmek için böyle bir tercih yaptıkları iddia edildi.

"YAPMAMAM GEREKEN BİR ŞEYDİ"

Chapron ilginç olaydan sonra, "Yaptığım çok kötü bir hareketti. Carlos bana çarptığında daha önce sakatlandığım bölgede felaket bir ağrı hissettim. Onun refleksi olarak böyle bir şey çıktı. Bu yaptığım çok çirkin bir hareket, bunu kabul ediyorum. Yapmamam gereken bir şeydi" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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