FUTBOLDA TRANSFER DÖNEMİ YARIN BAŞLAYACAK
Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
2017-2018 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, yarın başlayacak ve 8 Eylül 2017 tarihinde sona erecek.
2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2018 tarihinde bitecek.
kaynak:sabah
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