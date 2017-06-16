Ahmet Hakan'dan Sert Can Dündar Çıkışı!
Yaşlı Çift Bıçaklanarak Öldürüldü
Ölümlerin Yüzde 25'i Yüksek Tansiyondan
Elektrikli Taksiler Taksim Meydanı'nda Görücüye Çıktı!
Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operayonunda Son Durum
Jetler Alçak Uçtu... Şehirde Panik
Başbakan 57 Milyon Liralık Projelerin Açılışını Yapacak!
Göztepe'den Lucescu Bombası!
Kargoyla Gelen Gelinlik Kolisi 9 Kişiyi Hastanelik Etti
Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem'e Tutuklama Talebi
Peugeot-Citroen Fas'ta Otomobil Üretecek!
Çeyrek Altın Ve Gram Altın Kaç Para Oldu?
Fenerbahçe Transfere Doymuyor
Çocuğunuzda Bu Belirtiler Varsa Dikkat!
Son Dakika: Londra'da Alarm
Savcı Annesini Öldüren Aslı Sönmezler'e 24 Yıl İstedi
Baraj Kıyısında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
Instagram'a Türk Rakip Geliyor
Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'ne İlişkin Açıklama
Coşkun Sabah Ve Eski Eşi Ceyda Hanım İftarda Buluştu

futbolda transfer dönemi yarın başlayacak

FUTBOLDA TRANSFER DÖNEMİ YARIN BAŞLAYACAK

Futbolda 2017-2018 sezonu 1. transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:31
Puan Ver : Futbolda Transfer Dönemi Yarın Başlayacak(5/10)2


2017-2018 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, yarın başlayacak ve 8 Eylül 2017 tarihinde sona erecek.



2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2018 tarihinde bitecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Futbolda  Transfer  Dönemi  Yarın  Başlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER