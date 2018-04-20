FUTBOLDAKİ ŞİDDET BASKETBOLA DA SIÇRADI! DEV ADAMLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından futboldaki şiddet basketbola da sıçradı.Türkiye Basketbol 2. Liginde oynanan maçta parke bir anda karıştı.
Türkiye Basketbol 2. Liginde Edirne Belediyesi Edirnespor, rakibi Haliliye Belediyespor'u 63-60'lık skorla yendiği karşılaşmanın sonunda parke karıştı.
Edirne Belediyesi Edirnespor, Mimar Sinan Spor Salonu'nda Haliliye Belediyespor'u konuk etti.
Play-off çeyrek final maçında Edirne Belediyesi Edirnespor, etkili bir oyunla ilk yarıyı 31-29 önde geçti. Taraftar desteğini de arkasına alan Edirne ekibi, Haliliye Belediyespor'u 63-60 yendi.
KARŞILAŞMANIN SONUNDA OLAYLAR ÇIKTI
Maçın sonunda basketbolcular arasında çıkan tartışma büyüyerek gerginliğe dönüştü.
Bu sırada tribünlerdeki bazı taraftarlar da sahaya pet şişe attı ve bazıları da sahaya inmeye çalıştı. İki takımın teknik heyetleri, sporcular arasındaki itişmeleri ve tartışmaları önlemeye çalışsa da yeterli olamadı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri taraftarların sahaya inmesini engelledi.
Olayların ardından Edirnespor ekibi galibiyetini kutladı.
Kaynak: haberinburada
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