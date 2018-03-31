İtalya'nın Serie D liginde bir süre top koşturan Davide Iovinella, futboldan para kazanamayacağını öğrenince bambaşka bir sektöre yöneldi.

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz formasını giydiği Pomigliano kulübüyle olan sözleşmesini feshederek yetkişkin film yıldızı olmaya karar verdi.

"YETİŞKİN FİLMCİLİK İNCE İŞ"

İsviçre'de yayım yapan Le Temps gazetesine bir röportaj veren Iovinella, "Yetişkin filmcilik görünenden çok daha ince bir iş. Zira sürekli müşterilerin korkularıyla yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Iovinella, ayırca yetişkin film yıldızlığının kolay bir iş olmadığını belirterek "Üzerinizde baskı ve eleştirilerle var. Yatakta partnerinizle beraber olmak gibi değil. Dolayısıyla çok çalışmak ve istikrarlı olmak zorundasınız." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada