FUTBOLU BIRAKACAĞI KONUŞULAN HAKAN BALTA, GÖZTEPE'YLE EL SIKIŞTI
Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından futbolu bırakacağı konuşulan Hakan Balta, devre arasında Göztepe'ye gidecek.
Süper Lig'in flaş takımlarından Göztepe'nin Galatasaray'da sezon başından bu yana kadro dışı kalan tecrübeli savunmacı Hakan Balta'yla görüşmelerinde devam ettiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.
DEVRE ARASINDA İMZA ATACAK
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan 34 yaşındaki Hakan Balta'nın devre arasında Göztepe'ye imza atacağı kaydedildi.
Hakan Balta'nın futbolu bırakacağı da iddia ediliyordu ancak şu anda Göztepe'ye daha yakın olduğu ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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