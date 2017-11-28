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Futbolu Bırakacağı Konuşulan Hakan Balta, Göztepe'yle El Sıkıştı

FUTBOLU BIRAKACAĞI KONUŞULAN HAKAN BALTA, GÖZTEPE'YLE EL SIKIŞTI

Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından futbolu bırakacağı konuşulan Hakan Balta, devre arasında Göztepe'ye gidecek.

Tarih : 28 Kasım 2017, 17:10
Puan Ver : Futbolu Bırakacağı Konuşulan Hakan Balta, Göztepe'yle El Sıkıştı(7/10)3

Süper Lig'in flaş takımlarından Göztepe'nin Galatasaray'da sezon başından bu yana kadro dışı kalan tecrübeli savunmacı Hakan Balta'yla görüşmelerinde devam ettiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.

DEVRE ARASINDA İMZA ATACAK

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan 34 yaşındaki Hakan Balta'nın devre arasında Göztepe'ye imza atacağı kaydedildi.

Hakan Balta'nın futbolu bırakacağı da iddia ediliyordu ancak şu anda Göztepe'ye daha yakın olduğu ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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