

Futbol dünyamızda en çok konuşulan konu bitmek bilmeyen hakem hataları olsa da aslında çok daha derin mevzular var. Bazılarının ipuçlarını zaman zaman gelen açıklamaların satır aralarında görebiliyoruz. Bunlar arasında şahsen benim en çok dikkatimi çeken Rıdvan Dilmen'in lig maçlarına ara verilebileceği yönündeki ifadeleriydi. Bir bildiği var da mı söyledi, yoksa tahmin mi yürüttü, bilemem de böylesine iddialı bir ifadeyi, hele hele Rıdvan Hoca kullanıyorsa önem arz eder.







Sonrasında Yıldırım Demirören'in NTV Spor'daki canlı yayında gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar.. Başkan, 15 Temmuz sonrası federasyon bünyesindeki herkesin soruşturulduğunu, istihbarattan gelen bilgiler doğrultusunda sakıncalı



olanlarla yolların ayrıldığını söyledi.







Bu bilgiye dayanarak da halen göreve devam edenlerin sakıncalı olmadıkları sonucunu çıkarıyoruz. Demek ki faal hakemler, profesyoneller, memurlar, gözlemciler, temsilciler, federasyon çalışanı kim varsa herkes temiz. Acaba gerçekten öyle mi? Demirören, soruşturmalar sürdürüldüğü için detaya girmek istememiş olabilir, haklıdır. Ama ben söyleyeyim. Savcılığın başlattığı çok geniş kapsamlı bir soruşturma var.







Yönetici, futbolcu, teknik direktör hakem, gözlemci ve temsilcilerin FETÖ bağlantısı araştırılıyor. 2008'den bugüne inceleme altında. Kimin çocukları cemaat okullarında okumuş, Bank Asya ile kimler çalışmış, ByLock kullanıcısı var mı? Soruşturma sadece futbolla da sınırlı kalmayacak, Spor Genel Müdürlüğü'ne, oradan da diğer federasyonlara gidecektir. Geçmiş yıllarda verilen ihaleler mercek altına alınacaktır. Eminim ki ortaya enteresan bir paket çıkacak!







2 BİN FUTBOLCUYU İÇEREN HİMMET DAVASI



Tüm bunların yanı sıra futbolcularla ilgili himmet davası var. Bu da çok geniş kapsamlı. 2 bin futbolcunun adı geçiyor. Ciddi bir rakam. Hemen belirteyim; ağırlıklı olarak alt liglerdeki futbolcuları içeriyor. (Soruşturma aşamasında)







Bir başka dosya illegal bahis ile ilgili. Yine bazı futbolcuların ve eşlerinin yasa dışı bahis bağlantıları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda hakem Deniz Ateş Bitnel'in de ifadesini aldı. (Soruşturma aşamasında)







İDDİANAME HAZIR



Bitmiyor ki.. Aralarında İsmail Demiriz, Arif Erdem, Hakan Şükür, Uğur Tütüneker'in de bulunduğu eski futbolcularla ile ilgili FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik iddianame var. Yine çok ciddi iddialar içeriyor. FETÖ ile bugüne kadar hiç anılmayan futbolcuların ismi bu iddianamede geçiyor.. O meşhur sohbetlere katıldıkları tespit edilen futbolcular var. (İddianamesi hazır)







SÜPER FİNAL FETÖ SORUŞTURMASINDA



Yine FETÖ ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün ve Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvuruları bulunuyor ve bu dosyalar birleştirildi. Örneğin 12 Mayıs 2012'de Kadıköy'de oynanan, Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalanan ve büyük olayların çıktığı Süper Final de inceleme kapsamında. Ayrıca Bursaspor'un şampiyonluğu ile tamamlanan sezon da mercek altında. (Soruşturma aşamasında)







kaynak:habertürk