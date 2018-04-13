FUTBOLUN BEŞİĞİ, VİDEO YARDIMCI HAKEM SİSTEMİNİ ÇÖPE ATTI
İngiltere Premier Lig ekipleri, önümüzdeki sezon Video Yardımcı Hakem sisteminin kullanılmaması konusunda anlaştı.
İngiltere Premier Lig ekipleri, 2018-2019 sezonu için Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılmaması yönünde oy verdi.
Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol kulüplerinin 2018-2019 sezonunda da VAR'ın test aşamasında kullanılması hususunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
FEDERASYON VE LİG KUPASINDA KULLANILACAK
Öte yandan, 2018-2019 sezonunda Federasyon ve Lig Kupası'nda VAR'dan yararlanmaya devam edileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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