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Futbolun Beşiği, Video Yardımcı Hakem Sistemini Çöpe Attı
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Futbolun beşiği, Video Yardımcı Hakem sistemini çöpe attı

FUTBOLUN BEŞİĞİ, VİDEO YARDIMCI HAKEM SİSTEMİNİ ÇÖPE ATTI

İngiltere Premier Lig ekipleri, önümüzdeki sezon Video Yardımcı Hakem sisteminin kullanılmaması konusunda anlaştı.

Tarih : 13 Nisan 2018, 19:40
Puan Ver : Futbolun Beşiği, Video Yardımcı Hakem Sistemini Çöpe Attı(8/10)4

İngiltere Premier Lig ekipleri, 2018-2019 sezonu için Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılmaması yönünde oy verdi.

Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol kulüplerinin 2018-2019 sezonunda da VAR'ın test aşamasında kullanılması hususunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

FEDERASYON VE LİG KUPASINDA KULLANILACAK

Öte yandan, 2018-2019 sezonunda Federasyon ve Lig Kupası'nda VAR'dan yararlanmaya devam edileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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