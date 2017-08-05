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Füze Denemelerinden Vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye BM'den Yeni Yaptırımlar

FÜZE DENEMELERİNDEN VAZGEÇMEYEN KUZEY KORE'YE BM'DEN YENİ YAPTIRIMLAR

BM, nükleer faaliyetlerine ve füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları onayladı. Yaptırımlar arasında ihracat yasağı, varlık dondurma ve seyahat yasağı da var.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : Füze Denemelerinden Vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye Bm'den Yeni Yaptırımlar(7/10)3

Başta ABD olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken füze denemeleri Kuzey Kore'ye pahalıya patlayacak. BM Güvenlik Konseyi, yeni yaptırımlar için düğmeye bastı.

TASARI BM'DE KABUL EDİLDİ

BMGK üyeleri, ABD tarafından hazırlanarak Konsey'e getirilen ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları içeren karar tasarısını görüştü. Tasarı, 15 üyenin de lehte oyu ile kabul edildi.

KUZEY KORE'NİN İHRACAT GELİRLERİ ÜÇTE BİR ORANINDA AZALACAK

Kararda, Kuzey Kore'nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile deniz ürünleri ihracatına yasak konulması ve ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında azaltılması hedefleniyor.

BM ÜLKELERİ KUZEY KORE VATANDAŞLARINA ÇALIŞMA İZNİ VERMEYECEK

Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak.

VARLIK DONDURMA VE SEYAHAT YASAĞI GELİYOR

Kararla bazı Kuzey Koreli yetkililer ve şirketler de "BMGK Kuzey Kore yaptırımlar listesine" eklendi. Bu kişi ve kuruluşlara varlık dondurma ve seyahat yasağı uygulanacak.

YAPTIRIMLARA RAĞMEN KUZEY KORE BİLDİĞİNİ OKUYOR

Kuzey Kore 2006 yılından beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Kuzey Kore sonuncusu 28 Temmuz'da olmak üzere geçen ay iki kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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