FÜZELER TRUMP'I ÇİLEDEN ÇIKARDI: KUZEY KORE'Yİ HALLEDECEĞİZ
ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'yi halledeceğiz. Hallolacak. Her şeyi halledeceğiz," ifadelerini kullandı.
YENİ SEKRETERİNİ TANITTI
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne atanan İç Güvenlik Bakanı John F. Kelly'yi kabineye tanıttığı görüşmeden sonra bu açıklamayı yapan Trump, John F. Kelly için de "Mükemmel işler çıkaracağından hiç şüphem yok" yorumunu yaptı.
SUÇU YİNE OBAMA'YA ATMIŞTI
Kuzey Kore geçtiğimiz cuma günü, bu yıl 14. kez füze denemesi yapmış ve 2. ICBM (kıtalararası balistik füze) denemesini gerçekleştirmişti..
Başkan Trump ayrıca konuyla ilgili olarak, hükümetlerinin Kuzey Kore ve Ortadoğu dahil, bir takım dış politika meselelerini "önceki yönetimden miras aldığını" ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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