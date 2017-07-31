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FÜZELER TRUMP'I ÇİLEDEN ÇIKARDI: KUZEY KORE'Yİ HALLEDECEĞİZ


Füzeler Trump'ı Çileden Çıkardı: Kuzey Kore'yi Halledeceğiz
Tarih : 31 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Füzeler Trump'ı Çileden Çıkardı: Kuzey Kore'yi Halledeceğiz(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'daki kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'yi halledeceğiz. Hallolacak. Her şeyi halledeceğiz," ifadelerini kullandı.

YENİ SEKRETERİNİ TANITTI

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne atanan İç Güvenlik Bakanı John F. Kelly'yi kabineye tanıttığı görüşmeden sonra bu açıklamayı yapan Trump, John F. Kelly için de "Mükemmel işler çıkaracağından hiç şüphem yok" yorumunu yaptı.

SUÇU YİNE OBAMA'YA ATMIŞTI

Kuzey Kore geçtiğimiz cuma günü, bu yıl 14. kez füze denemesi yapmış ve 2. ICBM (kıtalararası balistik füze) denemesini gerçekleştirmişti..

Başkan Trump ayrıca konuyla ilgili olarak, hükümetlerinin Kuzey Kore ve Ortadoğu dahil, bir takım dış politika meselelerini "önceki yönetimden miras aldığını" ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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