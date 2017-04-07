

ABD'nin Suriye'ye füze fırlattığı USS Ross ve USS Porter savaş gemileri, Akdeniz'de bulunuyor. Saldırı sırasında Kıbrıs açıklarında, Şayrat hava üssünün karşısında konuşlanan savaş gemilerinden 59 Tomahawk Cruise ateşlendi.







Pentagon iki gün boyunca saldırı için hazırlık yaptı, dün de gün boyunca toplantı sürdü. Gemiler bu sırada son pozisyonlarını aldı ve füzeler peş peşe fırlatıldı.







kaynak:milliyet