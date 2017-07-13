Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 zirvesine katılan ABD Başkanı Trump, verdği bir röportajda G20'nin anlamını bilmediği ortaya çıkınca alay konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen G20 Zirvesi'yle ilgili soruya, "Çok güzel bir G20'ydi. 20 ülke vardı" diye cevap verince, sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

CBN'den Pat Robertson'a röportaj veren ABD Başkanı Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen G20 Zirvesi'yle ilgili bir soruyu yanıtladı.

"20 ÜLKE VARDI, ÇOK GÜZELDİ"

Trump, "Çok güzel bir G20'yi. 20 ülke vardı" yorumunda bulundu.

Fakat Twitter kullanıcıları, Trump'ın bu hatasını görmezden gelmedi ve G20'de aslında 20 değil 19 ülke bulunduğunu hatırlattı.

ASLINDA 19 ÜLKE VAR

​G20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor.

Kaynak: haberinburada