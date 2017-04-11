'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

g7: esad'ın suriye'nin geleceğinde yeri yok!

G7: ESAD'IN SURİYE'NİN GELECEĞİNDE YERİ YOK!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "G7 ülkeleri Esad'ın Suriye'nin geleceğinin bir parçası olamayacağı konusunda hemfikir" dedi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:52
Puan Ver : G7: Esad'ın Suriye'nin Geleceğinde Yeri Yok!(7/10)5


Fransız Bakan, Suriye'de uluslararası toplum tarafından izlenen ateşkesin sürdürülmesinin ilk adım olarak hayati önemde olduğunu ifade etti.



Rusya'ya da çağrıda bulunan Ayrault, “G7, Rusya'ya bu iki yüzlülüğün sona ermesini söyleyecek. Kendimizi içinde bulduğumuz bu durumdan çıkmak için sahici ve içten bir şekilde siyasi sürecin yürütülmesine ihtiyaç var” dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da “Esad Yönetimi'nin sona yaklaştığı konusunda hemfikiriz” ifadesini kullandı. Tillerson, Moskova'nın Esad, İran ve Hizbullah ile yaptığı işbirliğinin Rusya'nın menfaatine olmadığını da sözlerine ekledi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: G7  Esad  In  Suriye  Nin  Geleceğinde  Yeri  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER