GABAR DAĞI'NDA PATLAMA: ŞEHİT VE YARALI ASKERLER VAR
Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Saldırıda 1 asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.
kaynak:hürriyet
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