

Valve'ın başındaki isim olan ve oyun severlerin Steam üzerinden para akıttığı Gabe Newell, kişisel servet açısından ABD'nin yeni başkanı ve iş adamı Donald Trump'ı geçti.







ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın öncesinde bir iş adamı olduğunu bilmeyen yoktur. Başkan seçilmeden önce de epey popüler olan Trump, özellikle gayrimenkul alanında faaliyet gösteren bir şirketin de başında yer alıyor.







Şimdilerde iki oğluna devrettiği şirketi ABD'nin birçok büyük şehrinde gökdelenlere sahip. Trump bu emlak imparatorluğu sayesinde Forbes'un tahminlerine göre 3,7 milyar dolarlık bir kişisel servete sahip. Bu da onu ABD başkanlığının yanı sıra dünyanın en zengin isimlerinden biri haline getiriyor. Ancak onu yakın zamanda geçen biri var.







Hillary Clinton'ı siyasi arenada geride bırakan Donald Trump, zenginlik açısından ise oyun dünyasının yakından tanıdığı bir isim tarafından geride bırakıldı. Valve'ın başındaki Gabe Newell Donald Trump tarafından edinilen serveti geçti.







Harvard Üniversitesi'ni yarıda bırakıp Microsoft'ta programcılık kariyerine başlayan Newell, 1996 yılında ortağı Mike Harrington ile birlikte Valve'ı kurmuştu. Valve'ın dünya çapında tanınması ise gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasında gösterilen Half Life ile oldu. Half Life serisinin ardından Counter Strike ve DOTA gibi yapımlarda pay sahibi olan Valve'ın asıl başarısı ise online oyun mağazası Steam ile gerçekleşti. Steam sadece oyuncuların yapımlara kolay bir şekilde ulaşmasını sağlamakla kalmıyor, ayrıca her ölçekten yapımcının da adını duyurmasını sağlıyor.







Yapımcılar Steam'de yer almak için belli bir ücret ödemek zorunda. Oyun satışından elde edilen gelirin yanı sıra Counter Strike ve DOTA gibi oyunların içinde yapılan küçük mod alışverişlerinden de çok önemli bir gelir elde ediliyor.







Tüm bunların başındaki isim olan Gabe Newell de sadece oyun dünyasının değil dünyanın en zengin isimlerinden biri haline geldi. Kendisinin tahmin edilen kişisel serveti 4,1 milyar dolar. Bu servetle Trump'ı bile geride bırakan Newell gelecekte siyasete girmek ister mi bilinmez ama servetini büyük bir hızla artırmaya devam edeceği kesin.



