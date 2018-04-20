MİT, FETÖ'nün Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyonla, 3 elebaşını Türkiye'ye getirmişti. Adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

"ULUSLARARASI CASUSLUK YAPMA" SUÇU

Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'Uluslararası casusluk yapma' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ÜZERLERİNDEN SERVET ÇIKMIŞTI

FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulunmuştu.

Osman Özpınar

Adnan Demirönal

İbrahim Akbaş

Kaynak: haberinburada