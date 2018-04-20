GABON'DAN GETİRİLEN FETÖ ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
MİT, FETÖ'nün Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyonla, 3 elebaşını Türkiye'ye getirmişti. Adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
"ULUSLARARASI CASUSLUK YAPMA" SUÇU
Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'Uluslararası casusluk yapma' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
ÜZERLERİNDEN SERVET ÇIKMIŞTI
FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif elektronik haberleşme cihazları bulunmuştu.
Osman Özpınar
Adnan Demirönal
İbrahim Akbaş
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Maçın Tatil Edilmesine Kızan Josef, Önceki Derbileri Gösteri: Fark Ne
- Eski Galatasaraylı Cenk Gönen'in Takımı Malaga, Küme Düştü
- Fenerbahçeli Taraftarlar, Şenol Güneş Göğsüne Gelen Bardaktan Sonra Yere Yığılınca İsyan Etti
- Saha Savaş Alanına Dönerken Bu Görüntü Maçın Önüne Geçti
- 'pepe'nin Kırmızı Kartı İptal Edilecek Mi?' Sorusu Yanıt Buldu
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar