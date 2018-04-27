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Galata Kulesi'nde Muhteşem Şov! Görenler Telefonuna Sarıldı
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Galata Kulesi'nde muhteşem şov! Görenler telefonuna sarıldı

GALATA KULESİ'NDE MUHTEŞEM ŞOV! GÖRENLER TELEFONUNA SARILDI

İstanbul Gençlik Festivali (İGF) tanıtımı kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.Gösteriyi ilgiyle izleyenler anı ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yaptı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Galata Kulesi'nde Muhteşem Şov! Görenler Telefonuna Sarıldı(5/10)1

İstanbul Gençlik Festivali (İGF) tanıtımı kapsamında Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.Tarihi kulenin duvarlarına yansıtılan görsel şova İstanbullular büyük ilgi gösterdi.

GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ

Bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle üçüncüsü düzenlenecek festivalin tanıtımı için Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi düzenlendi.

GÖRSEL ŞOV TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Saat 21.00'da başlayan ve tarihi kulenin duvarlarına yapılan görsel şov, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

GÖSTERİYİ CEP TELEFONUYLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Gösteriyi ilgiyle izleyenler anı ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yaptı. Gösteri vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Gösteri 10 gün boyunca 21.00 ile 24.00 saatleri arasında izlenebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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