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Galatarasay'ın Florya arsası ihalesinin kazananı belli oldu

GALATARASAY'IN FLORYA ARSASI İHALESİNİN KAZANANI BELLİ OLDU

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki protokol kapsamında kulübün Florya'daki arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı, Öz Er-Ka İnşaat oldu.

Tarih : 12 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Galatarasay'ın Florya Arsası İhalesinin Kazananı Belli Oldu(10/10)6

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki protokol kapsamında kulübün Florya'daki arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı, Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic ve San. AŞ kazandı.

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi Nihai İhale'si şirketin merkez binasında gerçekleştirildi.

Toplamda 9 firmanın katıldığı ihalenin kazananı Öz Er-Ka İnşaat arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 2 milyar 250 milyon lira, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı 37, asgari arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 832 milyon 500 bin lira taahhüt etti.

ARSANIN EKSPERTİZ DEĞERİ 383 MİLYON TL

Söz konusu arsanın ekspertiz değerinin 383 milyon 554 bin 450 TL olduğu belirtilen açıklamada, arsanın 2,17 çarpan oranı ile ihale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şirket payı gelirinin (Asgari ASKŞPTG) yaklaşık yüzde 71,43'ü şirketimize, yaklaşık yüzde 28,57'si ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait olacaktır. Buna göre toplam Asgari ASKŞPTG'ye göre 832 milyon 500 bin TL, Emlak Konut GYO payı 594 milyon 654 bin 750 TL, Galatasaray Spor Kulübü Derneği 237 milyon 845 bin 250 TL olarak gerçekleşecektir." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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