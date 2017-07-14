GALATASARAY 2. BAŞKANI CENGİZ ÖZYALÇIN: CANIMDAN CAN GİTTİ
Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2-0'lık Östersunds mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Canımdan can gitti çocuklar." diyerek kısa konuştu.
Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 sona eren Östersunds maçının ardından çok kısa bir açıklama yaptı.
"CANIMDAN CAN GİTTİ"
Östersunds maçının ardından stattan ayrılırken basın mensuplarının sorularıyla karşılaşacan Cengiz Özyalçın, yorum yapmaktan kaçındı. Cengiz Özyalçın maçın ardından sadece "Canımdan can gitti çocuklar" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise maç sonunda soruları yanıtlamadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fethiye'de Barda Oynatılan Küçük Çocuğun Babası: Oğlumu İzlemek Hoşuma Gitti
- İzmir'de Zehirlenen 346 İşçi Hastanelik Oldu!
- Türkiye Sınırında Bombalı Saldırı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
- Arkadaşına İntihar Edeceğini Söyleyen Kadın Ekipleri, Çocuğuyla Kapıda Karşıladı
- Deaş'lı Teröristler Musul'dan Kaçan Sivilleri Böyle Vuruyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da 32 Yıllık Medyatik Davanın Hakimi, Yazdığı Romanın Karakteri Gibi İntihar Etti
- Meksika'da Çocuklar İçin Düzenlenen Partiye Kurşun Yağdı: 11 Kişi Öldü
- Trump'ın Oğlu, Rus Avukatla Ne Konuştuğunu Mahkemede Anlatacak
- Donald Trump'ın Oğlu Donald Trump Jr, Mahkemeye Çağrıldı
- Bebeklerini Öldürüp Çöp Poşetine Koyarak Donduran Anne Kan Dondurdu!
Bu Haberle İlgili Yorumlar