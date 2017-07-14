Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2-0'lık Östersunds mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Canımdan can gitti çocuklar." diyerek kısa konuştu.

Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 sona eren Östersunds maçının ardından çok kısa bir açıklama yaptı.

"CANIMDAN CAN GİTTİ"

Östersunds maçının ardından stattan ayrılırken basın mensuplarının sorularıyla karşılaşacan Cengiz Özyalçın, yorum yapmaktan kaçındı. Cengiz Özyalçın maçın ardından sadece "Canımdan can gitti çocuklar" ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise maç sonunda soruları yanıtlamadı.

Kaynak: haberinburada