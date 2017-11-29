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Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Galatasaray Mayıs Ayını Sever

GALATASARAY 2. BAŞKANI CENGİZ ÖZYALÇIN: GALATASARAY MAYIS AYINI SEVER

Galatasaray ikinci başkanı Başkanı Cengiz Özyalçın, Sivas Belediyespor maçının ardından," Galatasaray mayıs aylarını sever" açıklamasında bulundu.

Tarih : 29 Kasım 2017, 03:40
Puan Ver : Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Galatasaray Mayıs Ayını Sever(7/10)3

Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, Sivas Belediyespor maçının ardından konuştu. Özyalçın, sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olacağını belirterek, "Galatasaray mayıs aylarını sever" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZ TAHMİNİMİN ÜZERİNDE OYNADI"

Sivas Belediyespor karşısında 5-1 kazanan Galatasaray'da 2. Başkan Cengiz Özyalçın, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Galip gelmenin çok güzel olduğunu söyleyen Özyalçın, "Ama her Galatasaraylı gibi benim de aklım cumartesi günkü maçta. Bizim için yaşamsal bir maç. Bugün Sivas Belediye Başkanı ve kulüp başkanıyla birlikte maçı izledik. Rakibimiz tahminimin üzerinde oynadı. Bunda da Galatasaray'ın hemen hemen tamamına yakının yedek olmasının sebebi vardı. Maç oldukça güzeldi bugün" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİUONLUK DIŞINDA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Ligi bir maraton olarak gördüğünü söyleyen Cengiz Özyalçın, "Bunun belirli süreçleri içinde ileriye gidebilirsin, geride kalabilirsin. Galatasaray'ın hedefi 34. hafta. Galatasaray mayıs aylarını sever. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur. Mayıs ayı Galatasaray'ın kükreme ayıdır. 10 ve 12. haftada bir takım maçlarda olası sonuçları hesap ederek, ligin başıdır, bu ayran çok su kaldırır demiştim. 34 haftada çok şey değişebilir. 8-10 puan öndeydik ama şu anda 2 puan öndeyiz rakiplerimizden. Galatasaray'ın şampiyonluk dışında bir düşüncesi yok" diye konuştu.

"BASINI KARŞISINA ALAN ATEŞLE OYNAR"

Igor Tudor'un Alanyaspor maçının ardından basın mensupları hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Özyalçın, "Bir insanın, özellikle sporcunun ya da siyasinin basını karşısına alması demek, ateşle oynaması demektir" diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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