GALATASARAY, 2 BREZİLYALI FUTBOLCUNUN TRANSFERİNİ DAHA BİTİRMEK ÜZERE
Galatasaray, Sevilla'da forma giyen 31 yaşındaki sağ bek Mariano ve Flamengo'da oynayan ön libero Arao'nun transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Galatasaray'da yeni uçaklar yolda... Taraftar yapılan 3 transferden sonra yeni isimleri beklemeye başladı. Sarı- Kırmızılı Yönetim'in önümüzdeki hafta Brezilyalı iki oyuncuyla el sıkışması bekleniyor. Cimbom, İspanyol ekibi Sevilla forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Mariano ile el sıkıştı. Sambacı yıldız da İstanbul'a gelmek için can atıyor.
MARIANO'NUN BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO
Aslan, oyuncunun kulübü Sevilla'yı ikna etmek için büyük bir uğraş veriyor. Mariano'nun bonservisi 8 milyon Euro civarında. Galatasaray bu rakamı 5.5 milyon Euro'ya kadar indirmeye çalışıyor. Brezilyalı sağ bek, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Sambacı geçen sezon 42 maça çıktı ve 4 asistlik performans sergiledi.
ARAO MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ
Galatasaray bir yandan da ön libero sorunun çözmek istiyor. Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Willian Arao ile ilk teması kuran Cimbom, Tudor'un isteğini yerine getirmekte kararlı. 25 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca 188 maça çıktı ve 18 gol attı. Sambacı Arao, 1 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi. İki ismin transferi de bu hafta netlik kazanacak.
Kaynak: haberinburada
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