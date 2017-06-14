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'galatasaray acilen yeni bir melo bulmalı'

'GALATASARAY ACİLEN YENİ BİR MELO BULMALI'

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, sarı kırmızılı takımın gündemini değerlendirdi. Tüzemen, G.Saray'ın öncelikli transferini yapması gereken oyuncu tipini açıklarken, Sneijder'in durumunu da yorumladı. İşte o yazı:

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:14
Puan Ver : 'galatasaray Acilen Yeni Bir Melo Bulmalı'(9/10)10


Galatasaray yönetimi öncelikle bir Melo bulmalı. Melo gittikten sonra orta alan resmen çöktü. Melo sonrası Selçuk da düşüşe geçti ve öne gitmeyi azaltıp daha çok savunmaya yakın oynamaya başladı. Selçuk'un yanında bu sezon De Jong ile Tolga Ciğerci nöbetleşerek görev yaptı.



Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, sarı kırmızılı takımın gündemini değerlendirdi. Tüzemen, G.Saray'ın öncelikli transferini yapması gereken oyuncu tipini açıklarken, Sneijder'in durumunu da yorumladı. İşte o yazı:



2.5 milyon Euro alan emekli De Jong tek gol attı ama hiç asist yapamadı. Galatasaray'ı kim kazıkladı bilemiyorum; Bundesliga'da sadece 3 maçta 90 dakika oynayan, pas vermesini ve şut atmasını bilmeyen Tolga Ciğerci bulunmaz Hint kumaşı gibi alındı. Bonservisine 3 milyon Euro ödenen, kendisine de yıllık 2 milyon Euro verilen Tolga'nın ligde ne asisti ne de golü var.



Galatasaray yönetimine sesleniyorum; transfer bütçenizle önce bir Melo tipi oyuncu alın. Ayrıca bal yapmayan arıya benzeyen Halilovic'e de yatırım yapmayın ve ikinci Hajrovic faciası yaşamayın.



 



kaynak:spor








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