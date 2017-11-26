Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılılar Yasin ve Gomis'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Süper Ligin 13. hafta maçında Galatasaray sahasında Akdeniz kibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Mücadele başlamadan önce ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Tolga Ciğerci ilk 11'den çıkartıldı. Yıldız futbolcunun yerine Yasin Öztekin 11'e dahil edildi.

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın henüz başına Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen Sarı-Kırmızılılarda Gary Rodrigues ceza sahası sağ çaprazdan içeri girdi ve yerden sert bir şut çekti. Fakat Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar topu kornere çelmeyi başardı.

OYUNUN ÜSTÜNÜ GALATASARAY

Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde oyunun mutlak hakimi Galatasaray'dı. Igor Tudor'u öğrencileri Gary Rodrigues ve Gomis ile Alanyaspor kalesinde etkili olmaya çalıştı.

BEKLENEN GOL YASİN'DEN GELDİ

Karşılaşmanın 33. dakikasında Galatasaray Yasin Öztekin ile öne geçti. Selçuk İnan'ın kale arkasına attığı pasa hareketlenen Gomis, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sert bir şut çıkardı fakat Haydar topun filelerle buluşmasını engelledi. SEken topu iyi takip eden Yasin yerden düzgün bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Yasin Öztekin bu golle Tolga Ciğerci'den sonra Galatasaray'da bu sezon gol atan ikinci Türk oyuncu oldu.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde gitti.

SAYISIZ FIRSATTAN YARARLANAMADI

SArı-Kırmızılılar oyunu ikinci yarı Alanyaspor yarı alanına yıkmasına rağmen aradığı pozisyonları bir türlü bulamadı. 68. dakikada Belhanda'nın pasına hareketlene Yasin defansın müdahalesi ile yerde kaldı fakat hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi.

GOMİS GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Hızlı gelişen Galatasaray atağında Gary Rodrigues'in yaptığı ortaya Gomis gelişine vurdu fakat top kale direğinin hemen üzerinden auta gitti.

RODRİGUES VE GOMİS KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Defansın arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gary Rodrigues Aytemiz Alanyaspor file bekçisi Haydar'ı geçemedi. Bu pozisyondan sadece 2 dakika sonra bu sefer Gomis Haydar ile karşı karşıya kaldı fakat tecrübeli kaleci bu pozisyonda da kalesini gole kapattı.

GOMİS BU SEFER AFFETMEDİ

Karşılaşmanın 88. dakikasında ceza sağası sol iç tarafında topla buluşan Yasin penaltı noktası üzerindeki Gomis'i gördü. Yıldız futbolcu düzgün bir vuruşla bu sefer Haydar'ı avlamayı başardı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda da skor değişmedi ve karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: haberinburada