Galatasaray, sezon başından beri Juventus'ta forma giyen Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Özellikle Fatih Terim, sol bek transferinin bir an önce bitmesini istedi ve yönetim çalışmalarını hzılandırdı.

İLK TERCİH ASAMOAH

Sezon başındaki ilk transfer döneminde de Ganalı oyuncuyu kadroya katabilmek için yoğun çaba harcayan sarı-kırmızılılar, bu transfer için yeniden düğmeye bastı. Juventus ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki Asamoah için Torino ekibinin vereceği karar beklenirken, sol bek konusunda B planı belirlendi.B PLANI AZİZ BEHİCH

Cim-Bom, Asamoah'ı getirememesi durumunda Aziz Behich için Bursaspor ile masaya oturacak. Bu sezon yeşil-beyazlı forma ile 15 lig maçında 5 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki defansif oyuncuyu teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği öğrenildi.

Terim'in Asamoah'tan gelecek yanıta göre bu transfer için talimat vereceği bildirildi. Avustralya Milli Takımı formasını giyen Behich'in Bursaspor ile 31 Mayıs 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: haberinburada