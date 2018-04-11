GALATASARAY, AVRUPA KUPASI İÇİN İLK ADIMI ATTI!
Galatasaray, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında Reyer Venezia'yı 90-68 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Galatasaray, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında Reyer Venezia'yı 90-68 mağlup etti.
GALATASARAY, ÜÇÜNCÜ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK İSTİYOR
İki takım arasındaki rövanş, 18 Nisan'da İtalya'da oynanacak. Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda müzesine üçüncü Avrupa kupasını getirecek. Sarı-kırmızılı takım, 2008-2009'da FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014'te ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: haberinburada
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