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Galatasaray, Ayrılması Gündemde Olan Sinan'a Yeni Sözleşme Teklif Edecek
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Galatasaray, Ayrılması Gündemde Olan Sinan'a Yeni Sözleşme Teklif Edecek

GALATASARAY, AYRILMASI GÜNDEMDE OLAN SİNAN'A YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDECEK

Galatasaray, Benfica'nın istediği Sinan Gümüş'ü yeni sözleşme teklif ederek takımda tutma kararı aldı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Galatasaray, Ayrılması Gündemde Olan Sinan'a Yeni Sözleşme Teklif Edecek(7/10)3

Galatasaray'ın başta Portekiz devi Benfica olmak üzere birçok kulüple ismi anılan Sinan Gümüş'e yeni sözleşme teklif ederek, 23 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinde zam yapmayı planladığı öğrenildi.

Teknik direktör Igor Tudor'un gelecek planları arasında yer alan genç oyuncu ise gelecek teklife göre karar verecek. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 21 maça çıkan Sinan, 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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