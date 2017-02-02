Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir ile Galatasaray karşılaşacak. Peki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. İki takımında bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. Peki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?







MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?







Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.







kaynak:habertürk