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galatasaray, başakşehir'e konuk oluyor

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR'E KONUK OLUYOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir ile Galatasaray karşılaşacak. Peki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih : 02 Şubat 2017, 11:06
Puan Ver : Galatasaray, Başakşehir'e Konuk Oluyor(7/10)4


Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. İki takımında bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. Peki Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Galatasaray  Başakşehir  E  Konuk  Oluyor    haber

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