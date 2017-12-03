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Galatasaray Başkanı, derbi öncesi ters köşeye yatırdı

GALATASARAY BAŞKANI, DERBİ ÖNCESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş derbisine gelmeme kararı aldı.

Tarih : 03 Aralık 2017, 04:00
Puan Ver : Galatasaray Başkanı, Derbi Öncesi Ters Köşeye Yatırdı(10/10)6

Spor Toto 14. Hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor

ÖZBEK STADA GELMEDİ

İki başkanın da maçı birlikte takip edeceği düşünülürken Dursun Özbek'ten sürpriz bir karar geldi. Özbek, zorlu mücadeleyi statta izlememe kararı aldı.

FİKRET ORMAN, "YEMEK YİYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman dün yapmış olduğu açıklamada, Galatasaray Yönetim Kurulunun iyi bir şekilde ağırlanacağını ve maç öncesinde beraber yemek yiyeceklerini belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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