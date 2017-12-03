GALATASARAY BAŞKANI, DERBİ ÖNCESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş derbisine gelmeme kararı aldı.
Spor Toto 14. Hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor
ÖZBEK STADA GELMEDİ
İki başkanın da maçı birlikte takip edeceği düşünülürken Dursun Özbek'ten sürpriz bir karar geldi. Özbek, zorlu mücadeleyi statta izlememe kararı aldı.
FİKRET ORMAN, "YEMEK YİYECEĞİZ" DEMİŞTİ
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman dün yapmış olduğu açıklamada, Galatasaray Yönetim Kurulunun iyi bir şekilde ağırlanacağını ve maç öncesinde beraber yemek yiyeceklerini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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