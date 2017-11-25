Galatasaray'da 5-1'lik Başakşehir yenilgisi sonrası teknik direktör Tudor'un koltuğu iyice sallanırken yönetimden her an Fatih Terim hamlesi gelebilir.

TEK ŞANS ŞAMPİYONLUK

Bu hamleyi en çok isteyen kişi ise başkan Dursun Özbek'ten başkası değil. Çünkü Özbek için bu sezon şampiyon olmak çok büyük önem taşıyor. Sezon başındaki yüksek maliyetli transferler, UEFA'ya verilen sözler, futbolcularla imzalanan uzun süreli sözleşmeler göz önüne alındığında Özbek'in tek şansı şampiyonluk.

"HOCAYI BEN İKNA EDERİM"

Başkan Özbek şampiyonluk yolunda en küçük bir riske bile girmek istemiyor. Tudor'a bir türlü güvenemeyen Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Fatih Terim'le ilgili düşüncesini açıkladı. Terim'i CEO olarak futbolun en tepesine getirip, deyim yerindeyse Florya'nın anahtarını teslim etmek isteyen Özbek, yanındakilerin "Hoca kabul eder mi?" sorusuna "Hocayı ben ikna ederim. O iyi bir G.Saraylı. İhtiyaç olduğunda görevden kaçmaz" karşılığını verdi. Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada