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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Seçim Kaçınılmaz

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK: SEÇİM KAÇINILMAZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yönetim kurulu toplantısının bitmesinin ardından, "Demokratik yapımız için seçim kaçınılmaz bir olay. Gerektiği zaman seçim yapılır" ifadelerini kullandı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Seçim Kaçınılmaz(7/10)3

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Türk Telekom Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Igor Tudor ile yolların ayrıldığını açıklayan Özbek, "Kararı Tudor'a da tebliğ ettik. Tudor'la olan ilişkimizi bugün sonlandırdık. Kararımız bu" dedi. Özbek, "Fatih Terim konusunda toplantıda herhangi bir tartışma yaşandı mı" sorusuna, "Fatih Terim'le ilgili bir tartışma çıkmadı" cevabını verdi.

"BİZİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Tudor ile yolları ayırdıktan sonra bir karar daha aldıklarını belirten başkan Özbek, "Daha sonra yine Galatasaray nezdinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık. Bunun kulüp için hayırlı olacağını inanıyorum. Bizim kararlarımız Galatasaray'ın geleceği ile ilgili kararlar. Yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray'a karşı bir duruş var. Kulüp bundan zarar görüyor. Bu zarar görme sürecini kısaltmak lazım. Yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray'a saldırılar oluyor, bunların son bulması lazım" açıklamasını yaptı.

"YARIŞTAKİ DURUMUMUZ ETKİLENMEYECEK"

Önlerinde bir süreç olduğunun altını çizen Özbek, "Demokratik yapımız için seçim kaçınılmaz bir olay. Gerektiği zaman seçim yapılır. Önümüzde süremiz var, konuyu değerlendireceğiz. Kimse endişe etmesin. Yönetim kurulu tamamen görevinin bilincindedir. Seçime kadar olan sürede, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki yeri ile ilgili herhangi bir sıkını olmayacak. Bugün alınan karar Tudor'la beraberliğimizin son bulması kararı. Önümüzde bir süreç var, kulüp yönetimi en iyi şekilde yönetecek ve yarıştaki durumumuz etkilenmeyecek" diye konuştu.

"YÖNETİM, ESKİSİNDEN DAHA KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE BU 1 AYLIK SÜRECİ YÖNETECEKTİR"

20 Ocak 2018'e kadar süreleri olduğunu belirten Dursun Özbek, "Şu anda aldığımız karar seçimli genel kurulun yapılması. 20 Ocak'a kadar süremiz var. Taraftarlarımız en ufak endişeye düşmesin. Bugünkü yönetim eskisinden daha kuvvetli bir şekilde bu 1 aylık süreci yönetecektir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Başkanı  Dursun  Özbek  Seçim  Kaçınılmaz    haber

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