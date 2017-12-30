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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yeni Yıl Mesajı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK'TEN YENİ YIL MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı yayınlayarak, "2018'in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yeni Yıl Mesajı(5/10)1

Sarı-kırmızıların resmi internet sitesinden Başkan Dursun Özbek'in yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Galatasaraylılar, yeni bir yılı karşılamanın heyecanı ve umudu içindeyiz. Galatasaray olarak 112 yıllık bir geleneğin ve başarı idealinin temsilcisiyiz. İnanıyorum ki 2018 yılında da bu idealin peşinden azimle ve inançla tek vücut olarak gideceğiz.

"ÜLKEMİZE VE CAMİAMIZA SONSUZ BAŞARILAR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız bir yıl olması umuduyla 2018'in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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