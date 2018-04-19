GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ ADAYLIKLA İLGİLİ KARARINI VERDİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mayıs ayındaki kongrede aday olacağını söyledi.
galatasaray'ın 37. ve mevcut başkanı Mustafa Cengiz, mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimde yeniden aday olduğunu açıkladı.
Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu 19 Mayıs'ta, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
ALİ FATİNOĞLU ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Sarı-kırmızılılarda Ali Fatinoğlu, daha önce başkan adaylığını açıklamıştı. Eski başkanlardan Faruk Süren, adaylık için henüz kararını vermediğini dile getirirken eski başkanlardan Adnan Polat, geçen gün yaptığı açıklamada aday olmadığını dile getirmişti. Cemal Özgörkey de seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.
OCAK AYINDA BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ
Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek'le yarışmış ve bin 703 oy alarak Galatasaray tarihinin 37. başkanı olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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