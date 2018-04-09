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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Anıtkabir'de

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ ANITKABİR'DE

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Anıtkabir'de(10/10)6

Mustafa Cengiz ve beraberindeki yönetim ilk olarak Anıtkabir Komutanı Albay Ahmet Nurtan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Albay Ahmet Nurtan'a isminin yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye edilirken; Albay Ahmet Nurtan da Başkan Mustafa Cengiz'e Atatürk'ün portresinin yer aldığı bir plaket takdim etti.

Sarı-kırmızılı heyet daha sonra Ata'nın huzuruna çıktı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılması ve saygı duruşunun ardından Başkan Mustafa Cengiz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"ANA GAYEMİZ TÜRK SPORUNU DÜNYANIN ZİRVESİNE ÇIKARTMAK"

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Cengiz'in Anıtkabir Özel Defteri'ndeki mesajı şu şekilde;

"Aziz Atatürk,

Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi olarak, bugün düşüncelerinizi ve hatıranızı simgeleyen Anıtkabir'e geldik.

Cumhuriyetimizin kurucusu olarak, Türk Sporuna ve Sporcusuna gösterdiğiniz; sadece zeki ve çevik değil aynı zamanda adil, eşit, dürüst, ahlaklı yarışma hedefi ve karakteri için teşekkür etmek adına huzurunuzdayız.

Galatasaray Camiası olarak biz de, kurucumuz Ali Sami Yen'in işaret ettiği gibi; yabancı takımları yenip, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda Galatasaray'ı ve dolayısıyla Türk sporunu dünyanın zirvesine çıkartmayı ana gayemiz olarak görüyoruz.

Ne mutlu bize!.."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Başkanı  Mustafa  Cengiz  Anıtkabir  De    haber

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