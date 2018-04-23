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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Son Düdüğe Kadar Şampiyonluğu Kutlamam

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: SON DÜDÜĞE KADAR ŞAMPİYONLUĞU KUTLAMAM

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, son ana kadar, son düdüğe kadar asla şampiyonluğu kutlamayacağını belirtti.

Tarih : 23 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Son Düdüğe Kadar Şampiyonluğu Kutlamam(7/10)3

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilişkin yöneltilen soruya Cengiz, "Ben maç önü, maç sonu konuşmuyorum. Takımla aynı otelde kalmıyorum; rolü gerçek sahiplerine vermek istiyorum. Hakem yorumcularına da saygıda bulunuyorum. Futbol bunun için güzel. Herkes futbol yorumcusu oluyor. Bu nedenle futbol kitlesel bir spor" dedi ve şöyle devam etti:

"BU KUTLAMALARA GÜLÜMSÜYORUM"

"Biz 23 Nisan'dan önce Alanya'da bir şenlik başlattık. Bunun adı da uzun yıllardan bu yana ilk defa Galatasaray lehine verilmiş tartışmalı bir pozisyonu tartışma şenlikleriydi. Tartışmalı bir pozisyon doğdu. İlk defa da Galatasaray lehine oldu. Üç gündür ilgili taraflar tartışıyor. Demek ki Galatasaray o kadar düzgün koşullarda devam ediyor ki ilk defa lehine bir pozisyon tartışmasıyla şenlikler başladı. Güzel bir şenlik. Ben bu kutlamalara gülümsüyorum. Hakaret, küfür, aşağılama olmadıkça devam etmesini diliyorum. Fakat lütfen geometrik pieroya da bakmalarını rica ediyorum."

"BÜTÜN RAKİPLERİME SAYGI DUYARIM"

Mustafa Cengiz, kendisine yöneltilen şampiyonluk sorusunu ise, "Son ana kadar, son düdüğe kadar asla şampiyonluğu kutlamam. Bütün rakiplerime saygı duyarım. Eşitlik, adalet ve dürüstlük içinde bir şampiyonluğun Galatasaray'a nasip olmasını dilerim" yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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