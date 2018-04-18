Emre Mor'lu Celta Vigo, Barcelona'dan Puanı Kaptı
Havada Korku Dolu Anlar! Önce Motor Parçalandı Sonra Cam Kırıldı
Starbucks Kendini Affetmedi! 8 Bin Şubesini Kapatarak Eğitim Verecek
Seren, Magandalara Taş Çıkardı, Yetmedi Videosunu Paylaştı
Fransa'da Peri Masalı! Üçüncü Lig Takımı Kupada Finale Yükseldi
Emre Çolak'lı Deportivo Ligde Kalmak İçin Direniyor
Abd Açıkladı! İşte Esad'ın Duma'da Kullandığı Kimyasal Maddeler
Suudi Arabistan, Suriye İçin Sinyal Vermişti, Abd'den Cevap Geldi
Galatasaraylı Burak Elmas Pfdk'ya Sevk Edildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Destek
Bayern Münih 6 Golle Finalde
Lisede Gıda Zehirlenmesi! Öğretmen Ve Öğrenciler Hastanelik Oldu
Facebook Ve Twitter'daki Sahte Hesapların Devri Kapanıyor
Ab Raporuna Türkiye'den Sert Tepki: Vahim Bir Durum!
Sakarya'dan Cevap Geldi! Kılıçdaroğlu'nun Yalanı Ortaya Çıktı
Yola Çıkan Yaya E-5'i Birbirine Kattı! 4 Yaralı Var, Trafik Kilit
Ohal'in Uzatılmasına İlişkin Tezkere Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
Cas'tan Manchester City'ye İyi Haber
Gol Atan Genç Futbolcuyu Bayıltana Kadar Dövdüler
İki Ülke Daha Ab Yolunda! Öneri Yazısı Konseye Sunuldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den destek

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DEN DESTEK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son antrenmanı izledi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 00:30
Puan Ver : Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Destek(6/10)2

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'DEN YARI FİNAL MAÇI ÖNCESİ DESTEK

Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanı Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-lacivertli futbolcular ile kısa süre konuşma yapan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti ve kendisine başarılar diledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  Başkanı  Mustafa  Cengiz  Den  Destek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER