GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DEN DESTEK
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi son antrenmanı izledi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesindeki son çalışmasını gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'DEN YARI FİNAL MAÇI ÖNCESİ DESTEK
Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanı Başkan Mustafa Cengiz ile birlikte Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-lacivertli futbolcular ile kısa süre konuşma yapan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti ve kendisine başarılar diledi.
Kaynak: haberinburada
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