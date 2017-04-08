Galatasaray Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor
Otomobil Alacaklar Dikkat! Yeni Düzenleme Yolda...
Tüm Çalışanları İlgilendiriyor! İşten Çıkana Da Tazminat!
Pkk'ya Ait Çok Sayıda Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Başbakan Yıldırım Abd Başkan Yardımcısı Pence İle Görüştü
Van'da Toprağa Gömülü 122 Kilo Uyuşturucu Bulundu
Plaza Çalışanlarının Daha Fazla Probiyotiğe İhtiyacı Var
Bu Millet Her Zaman Diktatörlere Haddini Bildirmiştir
29 Yaşında 43 Suçtan Aranan Kadın Yakalandı
Elektrikli Taksiler 15 Nisan'da Yollarda
Bağkur Ve Prim Düzenlemesi Haftaya Yasalaşıyor
Teknoloji Devlerinin İlk Ofisleri
Galaxy S8 Sistem Yazılımı İndirilmeye Hazır
Youtube, Mobil Canlı Yayın İçin Şartlarında Esnekliğe Gitti
Yahoo Ve Aol, Oath Adı Altında Birleşiyor
Moto G4 Amazon Prime Exclusive İçin Android Nougat 7.0 Güncellemesi Geliyor
Google Wifi İnternete Ara Vermenize Yardım Ediyor
Apple 70 Milyon Oled Ekran Sipariş Etti!
Bolu'da Nisan Karı
Trump'tan Esad'a Füzeli Yanıt

galatasaray bedelli sermaye artırımına gidiyor

GALATASARAY BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA GİDİYOR

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 86 milyon 355 bin liralık bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu.

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:24
Puan Ver : Galatasaray Bedelli Sermaye Artırımına Gidiyor(6/10)6


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 86 milyon 355 bin liralık bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.



SPK haftalık bültenine göre, A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret 24 milyon 422 bin 429,70 liralık, Silverline Endüstri ve Ticaret 5 milyon 309 bin 422 liralık, Erciyas Çelik Boru Sanayi 6 milyon 45 bin 151 liralık, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar 86 milyon 355 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı, Enka İnşaat ve Sanayi 400 milyon liralık ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 63 milyon 750 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı için Kurul'a başvurdu.



 



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Galatasaray  Bedelli  Sermaye  Artırımına  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER