Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde alınan 3-0'lık yenilginin ardından başkan Dursun Özbek resmen devreye girdi. Başakşehir maçından sonra sportif direktör Cenk Ergün vasıtasıyla teknik direktör Igor Tudor'dan rapor isteyen Özbek, Beşiktaş maçından sonra ise Florya'ya çıkarma yaparak futbolcular ile durum değerlendirmesi yapacak.

Florya'da futbolcular ile görüşecek ve "sorunun kaynağını" bulmaya çalışacak olan başkan Dursun Özbek, bazı futbolcular ile bire bir ve gruplar halinde toplantılar yapacak. Futbolcular ile yapacağı toplantının ardından Tudor ile de görüşmeyi planlayan Özbek'in sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu toplantısında da konuyu masaya yatıracağı belirtildi.

TAKIMDA YERLİ VE YABANCI SORUNU DA BAŞLADI

Sporx'in haberine göre; Beşiktaş karşısında alınan yenilgi Galatasaray'da tam bir koas ortamı yaratırken, iddialar da ardı ardına gelmeye başladı. Son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yasin Öztekin'in Beşiktaş derbisinde oynatılmaması Igor Tudor'un yerli ve yabancı futbolcular arasında ayrım yaptığı ve yerli futbolculara "üvey evlat" muammelesi gösterdiği iddialarının da ortaya çıkmasına yol açtı.

Yabancı ve yerli futbolculara davranışlarından dolayı yerli futbolcuların bu rahatsızlıklarını sportif direktör Cenk Ergün'e ilettiği ve başkan Dursun Özbek'in bugünkü Florya çıkarmasında bu konuyu da masaya yatıracağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada