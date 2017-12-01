GALATASARAY BOMBAYI PATLATTI! GENÇ YILDIZ ASLAN OLUYOR
Galatasaray, devre arasında İran'ın Saipa kulübünde forma giyen 16 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in menajeriyle büyük ölçüde anlaştı.
Galatasaray, devre arasında sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı düşünüyor.
TRANSFERDE SONA GELİNDİ
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği İran'ın Saipa takımında ve U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'in transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından, genç futbolcunun Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştığını duyurdu. (CNN Türk)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar