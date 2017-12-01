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Galatasaray bombayı patlattı! Genç yıldız Aslan oluyor

GALATASARAY BOMBAYI PATLATTI! GENÇ YILDIZ ASLAN OLUYOR

Galatasaray, devre arasında İran'ın Saipa kulübünde forma giyen 16 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in menajeriyle büyük ölçüde anlaştı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 06:00
Puan Ver : Galatasaray Bombayı Patlattı! Genç Yıldız Aslan Oluyor(5/10)1

Galatasaray, devre arasında sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı düşünüyor.

TRANSFERDE SONA GELİNDİ

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği İran'ın Saipa takımında ve U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh'in transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından, genç futbolcunun Galatasaray ile büyük ölçüde anlaştığını duyurdu. (CNN Türk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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