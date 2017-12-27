Galatasaray'ın Bucaspor ile oynadığı mücaledede, İzmir ekibi futbolcusu Emre Toraman'ın Tolga Ciğerciye yaptığı hareketler sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Bucaspor ile oynadığı mücadelede gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Tolga Ciğerci, rakip ceza alanının solunda rakibini klas bir hareketle geçmeye başladı, ancak geçemedi ve yerde kaldı. Bu hareketin üzerine Emre Toraman, Tolga Ciğerci'nin yanına gelerek tepki gösterdi ve fiziki müdahalede bulundu.

HAKEM EMRE TORAMAN'A SARI KART GÖSTERDİ

Maçın hakemi Ali Şansalan, yaşanan gerginliğin ardından Emre Toraman'a sarı kart gösterirken, Galatasaray taraftarları pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti ve kalan dakikalarda Emre Toraman'ın ayağına top geldiğinde oyuncuyu ıslıkladı.

Kaynak: haberinburada