Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği Bucaspor'u 3-0 mağlup etti.

GALATASARAY DAHA İYİ BAŞLADI! İLK GOL SELÇUK'TAN

Maça daha iyi başlayan taraf ev sahibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım daha fazla topla oynarken, rakip alanda daha fazla gol arayan ekip oldu.

Galatasaray'ın 14. dakikada gelişen hücumunda Selçuk İnan, ceza sahası dışındaki Yasin'e pasını çıkardı. Yasin daha sonra topu kaldırarak ceza sahasına giren Selçuk İnan'a pasını çıkardı. Selçuk bekletmeden kaleye yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. 14. dakikada Galatasaray bu golle Bucaspor karşısında 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 29. dakikasında Bucaspor'un gelişen atağında savunmanın arkasına Uğurcan sarktı. Uğurcan topla buluştuktan sonra ceza sahasına doğru hareketlendi.

Ahmet Çalık'ın takip ettiği Uğurcan yerden vuruşunu gerçekleştirdi ve top direğin az farkla yanından auta gitti.

SİNAN GÜMÜŞ'TEN İKİ DAKİKADA İKİ GOL GELDİ

Bucaspor savunmadan Veli ile çıkarken, Eren Derdiyok baskı yaptı ve taç çizgisi üzerinde topu kazandı. Eren Derdiyok topla birlikte ceza sahasına doğru hareketlendi.

Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Eren, altıpasa koşu yapan Sinan Gümüş'e pasını çıkardı. Sinan da boş kaleye topu göndermekte zorlanmadı. Galatasaray, 41. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Bu golden kısa bir süre sonra Galatasaray hücum yönünün sağından bir korner kazandı. Paslı kullanılan korner sonrasında Sinan Gümüş, ceza sahasının köşesinden topu kaleye doğru yerden bir şekilde gönderdi. Kimseye çarpmayan top yerden ağlarla buluştu ve 43. dakikada sarı-kırmızılı takım bu golle farkı 3'e çıkardı.

İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve Galatasaray ilk 45 dakikayı Bucaspor önünde 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi Galatasaray daha iyi başladı. Yasin, takım arkadaşının pasıyla ceza sahasına hareketlendi. 48. dakikada Yasin, kaleic ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibinin elinden çekmesi nedeniyle yere düştü ve penaltı bekledi ancak hakem pozisyonu devam ettirdi.

TOLGA İLE EMRE ARASINDA KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Mücadelenin 63. dakikasında Tolga Ciğerci, ceza sahasının kenarında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda faulü verirken, Bucaspor'un tecrübeli oyuncusu Emre Toraman bir anda rakibinin üzerine doğru geldi. İki oyuncu arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem bu pozisyonda Bucaspor'dan Emre Toraman'a bir de sarı kart gösterdi.

75. dakikada gelişen Galatasaray atağında Taık Çamdal topu ceza sahasına çevirmek isterken savunma araya girdi ve top kornere gitti. Bu pozisyondan sonra Tarık Çamdal sakatlandı ve oyuna daha fazla devam edemedi. Mücadelenin 78. dakikasında sakatlanan Tarık Çamdal yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu.

SİNAN GMÜŞ HAT-TRICK FIRSATINI GERİ TEPTİ...

Mücadelenin 85. daikasında Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Latovlevici'nin sol kanattan yerden ortasına Sinan hareketlendi ancak Sinan kale önünde topu ıska geçti ve önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ceza sahasında Eren'in vuruşunu kaleci çıkarttı. Dönen topu Yasin ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: haberinburada