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Galatasaray dedikodularına net cevap: Futbolu bırakırım

GALATASARAY DEDİKODULARINA NET CEVAP: FUTBOLU BIRAKIRIM

Trabzonsporlu Onur Kıvrak, "Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam. Bu benim kesin kararım. Futbolu burada Trabzonsporlu Onur olarak noktalamak istiyorum." dedi.

Tarih : 28 Kasım 2017, 10:00
Puan Ver : Galatasaray Dedikodularına Net Cevap: Futbolu Bırakırım(8/10)4

Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak, adının G.Saray ile anılmasıyla ilgili, "Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam" dedi.

29 yaşındaki eldiven, son haftalarda yakaladıkları çıkışın devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Öncelikle Sivas'ı yenmek çok güzel ve özeldi. Biz 2010-11 sezonunda Burak ile bu takım için savaşıyorken, yaşananlar ortada. Beyaz forma ile çıktık ve temiz bir galibiyet aldık. Bu zaferi tüm samimiyetimizle bizi orada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Üst sıralara çıkacağız. Yükselişimiz devam edecek" dedi.

"FUTBOLU TRABZONSPORLU ONUR OLARAK NOKTALAMAK İSTİYORUM"

Fotomaç'ın haberine göre Onur, isminin sık sık G.Saray başta olmak üzere farklı takımlarla anılmasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam. Bu benim kesin kararım. Futbolu burada Trabzonsporlu Onur olarak noktalamak istiyorum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Altyapıdan gelen çok kaliteli kalecilerimiz var, Esteban ile uyumumuz süper. Rakabet takıma yarar."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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