Spor Toto Süper Lig 28. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.

İLK POZİSYON GALATASARAY'DAN

Mücadelenin 6. dakikasında Belhanda'nın pasında Selçuk İnan, ceza sahasının dışından plase bir vuruşla kaleyi yokladı ancak Hopf için zor bir kurtarış olmadı.

DENİZ YILMAZ MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI

13. dakikada Manu'nun verdiği pas ile Deniz, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera'yı geçen Deniz, kaleye topu vurarken ayağı kaydı ve top kornere yöneldi.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

GOMIS GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Galatasaray 56. dakikada gole çok yaklaştı. Fernando'nun defansın arkasına attığı topu Maicon Belhanda'ya indirdi. Yıldız futbolcu tek dokunuşla topu Gomis ile buluşturdu. Golcü futbolcu gelişine yakın mesafeden çok sert bir şut çekti fakat defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

GENÇLERBİRLİĞİ ÇOK TEHLİKELİ GELDİ

70. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağımda, sağ taraftan yapılan ortaya Palitsevich yükseldi. tecrübeli futbolcunun kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

DONK YAKIN MESAFEDEN AUTA GÖNDERDİ

Karşılaşmanın 80. dakikasında sarı-kırmızılılarda Ryan Donk girer girmez gole yaklaştı. Kornerde yaşanan karambolde Donk önünde kalan topu yakın mesafeden dışarı gönderdi.

GENÇLERBİRLİĞİ SON DAKİKADA GOLÜ BULDU

Mücadelenin 90+2. dakikasında Alper Uludağ ile Gençlerbirliği 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Kaynak: haberinburada